Bekende spoedarts Luc Beaucourt overleden

Zwitser­land en Frankrijk leggen Belgische reizigers strengere voorwaar­den op door besmetting nieuwe variant

Zwitserland verbiedt alle directe vluchten uit zuidelijk Afrika vanwege de nieuwe coronavariant. Ook voor Belgische reizigers gelden nieuwe voorwaarden: zij zullen een negatieve coronatest moeten voorleggen en zich in quarantaine plaatsen. Ook Frankrijk scherpt de grenscontroles aan omdat er in ons land een persoon besmet is met de nieuwe variant.

19:32