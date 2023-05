Bekende Belgische fietsenfabrikant Norta maakt voortaan enkel nog e-bikes “Vroeger schaamden mensen zich voor elektrische fiets, nu willen zelfs jonge mensen niets anders meer”

GETEST Onze expert reed met de e-bike Cortina E-Blau: “Voor wie geen waarde hecht aan fancy logo’s is dit een koopje”

Cortina staat al enkele jaren bekend om hun kleurrijke fietsen. En dat terwijl het merk beroep blijft doen op enkele traditionele onderdelenleveranciers. Aan de Shimano-versnellingen en Gates riemaandrijving zie je meteen dat de E-Blau mikt op serieuze kilometervreters, en daarbij komt een strakke vormgeving. Is dit de hippe Cowboy- of Vanmoof-concurrent waarmee je wel nog steeds bij de fietsenmaker om de hoek terecht kan? Onze expert Arno Jaspers kroop in het zadel en dat viel niet tegen. “De E-Blau is een ontzettend comfortabele fiets in een tof jasje.”