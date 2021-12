Beke zet werking van hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens voort

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke voorziet een subsidie van 315.000 euro voor de voortzetting van Stop it Now!, de anonieme hulplijn voor preventie van seksueel kindermisbruik. De financiering voor die hulplijn loopt midden december af, maar minister Beke garandeert nu de financiering van het project.

De cijfers liegen er niet om. Zo heeft volgens het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 8,9 procent van de meisjes en 3,2 procent van de jongens te maken met seksueel kindermisbruik. Volgens Sexpert Vlaanderen ervaren 1 op de 5 meisjes en 1 op de 10 jongens grensoverschrijdend gedrag.

Om de kans op (nieuw) seksueel misbruik van minderjarigen te verkleinen, werd op 19 mei 2017 Stop it Now! gelanceerd, een gratis en anonieme hulplijn voor mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele gevoelens ten aanzien van kinderen en voor hun naasten. Het centrale idee van de hulplijn is om voor deze mensen een luisterend oor te bieden, hen te adviseren en eventueel door te verwijzen naar verdere hulpverlening.

Sinds de opstart in mei 2017 tot en met december 2020 ontving de hulplijn 1.503 vragen via telefoon, chat en e-mail. Voor dit jaar zijn er nog geen cijfers.

De lijn bereikt verschillende doelgroepen. Iets meer dan de helft van de contacten (53 procent) zijn mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele gevoelens of gedrag ten aanzien van minderjarigen. Een kwart (24 procent) van de contacten komt van dichte naasten en in 8 procent van de gevallen gaat het om vragen van professionals. De overige 15 procent ging om maatschappelijke en informatieve vragen en andere (valse bellers, inhaken,...).

Volgens minister Beke is de preventie van seksueel kindermisbruik "absoluut noodzakelijk". Hij is dan ook tevreden dat de werking van de hulplijn kan voortgezet worden.

Ook Minne De Boeck, projectcoördinator van de hulplijn, reageert tevreden: "De voorbije 5 jaar heeft duidelijk aangetoond dat er vraag is naar laagdrempelige hulp voor onze doelgroep. We hebben met Stop it Now! mensen hulp geboden die we anders nooit hadden kunnen bereiken. We zijn dan ook blij dat we verder kunnen inzetten op de ondersteuning van de doelgroep en de preventie van seksueel kindermisbruik."

LEES OOK: