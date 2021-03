Beke wil overschotten AstraZeneca inzetten in Vlaanderen: “Contact opgenomen om gebruik te maken van extra’s”

In heel wat Europese landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland, is de voorbije dagen beslist om het gebruik van het vaccin van AstraZeneca uit voorzorg op te schorten, na een aantal meldingen van zeldzame bloedstollingsstoornissen bij mensen die werden ingeënt. België besliste om het vaccin wel verder te blijven gebruiken.

Overschotten

"Ik heb contact opgenomen met AstraZeneca en gevraagd of het mogelijk is om gebruik te maken van de extra's, als die er zijn", zei Beke vandaag. "Als we ze kunnen krijgen, zullen we die inzetten in onze strategie. Ik heb bericht gekregen dat ze onze vraag aan het onderzoeken zijn en dat ze wachten op de boodschap van het EMA morgen. Want ik denk dat een aantal landen de pauzeknop heeft ingeduwd, maar zo snel mogelijk weer wil opstarten."