Beke wil ook test en quarantaine na minder dan 48 uur in Verenigd Koninkrijk, Van Gucht is voorstander: “Op zijn minst testen”

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) wil dat ook reizigers die minder dan 48 uur in het Verenigd Koninkrijk of Ierland zijn geweest in quarantaine moeten. Dat zei hij woensdag in het parlement na een vraag van Jeremie Vaneeckhout (Groen). Beke wil zo snel mogelijk een nieuw Overlegcomité.