Beke: “Wil debat over verplichte vaccinatie zeker en vast aangaan”

Bijna iedereen gevacci­neerd en toch woedt de vierde golf. Hoe komt dat? En wat zegt het over de vaccins? Steven Van Gucht beant­woordt al uw vragen

In Vlaanderen is 92% van de 18-plussers met een tweede dosis ingeënt. Toch zitten we momenteel middenin die vierde golf. Hoe komt dat? En waarom stijgen de ziekenhuisopnames zo snel? Viroloog Steven Van Gucht beantwoordt de meest prangende vragen. “De vaccins doen hun werk. Stel dat we hier niet op konden rekenen, zaten we nu in een lockdown zoals bij de eerste golf.”

16:11