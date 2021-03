Beke wil dat vaccinatiecentra meer 65-plussers vaccineren: “Ik roep iedereen op reservelijsten aan te leggen, nu meer dan ooit”

Weernieuws Vanaf zondag lenteweer, volgende week mogelijk 20 graden

10:04 We krijgen vandaag al iets beter en zachter weer. Dinsdag blijft het droog, maar ook vaak bewolkt. In de voormiddag en avond zijn er opklaringen mogelijk, die in het westen soms breed kunnen zijn. De maxima liggen tussen 11 of 12 graden, voorspelt het KMI. Vanaf zondag wordt het beter, en volgende week gaan we richting 20 graden.