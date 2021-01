Beke wil adoptieprocedure bijsturen en kandidaat-ouders ook naar pleegzorg laten kijken

De procedures slepen niet alleen lang aan, er zijn soms ook "onbillijke" vertragingen, meent de Vlaamse Ombudsdienst. De dienst stelt zich luidop de vraag of de bestaande adoptieprocedure nog wel houdbaar is en of de overheid niet beter nadenkt over een "omwenteling".



In een reactie op het rapport zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke dat de bestaande procedure inderdaad "klantvriendelijker en transparanter" moet worden. Hij verwijst naar twee concrete pijnpunten in het rapport. Zo blijkt de betaaltermijn voor de voorbereidingscursus een impact te hebben op de plaats op de wachtlijst. "Dit zal op vraag van de minister op korte termijn herbekeken worden", klinkt het.



Daarnaast kan het volgens de CD&V-minister niet de bedoeling zijn om kandidaat-ouders voor een buitenlandse adoptie te laten "voorsteken" in de wachtrij voor een binnenlandse adoptie. Dat fenomeen werd vorige zomer al wel aangepakt, maar minister Beke wil dat verder opvolgen.