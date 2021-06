Beke: “Wetenschappelijke gegevens laten nog niet toe van vaccin te wisselen voor tweede prik”

Volgens een nieuwe studie, die wel maar voorlopig is gepubliceerd zonder controle, leidt een combinatie van een eerste AstraZeneca-prik met een tweede inenting met het Pfizer-vaccin, tot een betere afweerreactie tegen het coronavirus dan in een combinatie met twee Pfizers of twee AstraZeneca’s. De onderzoekers van de universiteit van Saarland (Duitsland) keken naar de hoeveelheid antistoffen in het lichaam van 250 proefpersonen na vaccinatie in verschillende combinaties.

Maar volgens minister Beke is er nog niet genoeg wetenschappelijke evidentie voor het mengen van vaccins tussen twee dosissen in. “Wij hebben wetenschappelijk advies gevraagd, maar dat advies laat ons nu niet toe al een beslissing te nemen”, zei hij deze namiddag tijdens een gedachtewisseling over de vaccinatiecampagne. “Er is nog geen enkele studie die de klinische effectiviteit in real life aantoont. De eerste klinische effecten zullen in een aantal Franse en Duitse studies zichtbaar worden, maar dat is voor de komende maanden. Volgens de Hoge Gezondheidsraad is dat iets wat we nu niet kunnen implementeren, en moeten we de studies afwachten.”

Ook zou nu al vaccins mengen zogenaamd off-label-use zijn, gebruik buiten de contractuele verbintenissen om, “en dat maakt het niet eenvoudig”.

Inkorting tweede prik AstraZeneca

Beke kon ook nog geen duidelijkheid geven over de eventuele inkorting van de tweede AstraZeneca-prik voor wie nu nog met een interval van twaalf weken zit. Veel risicopatiënten zullen bijvoorbeeld pas in augustus volledig gevaccineerd zijn, in de praktijk als allerlaatsten van de bevolking. "We hebben er al verschillende keren over gesproken, en ik ben absoluut vragende partij”, aldus Beke. “Maar er zijn twee noodzakelijke voorwaarden.”

Allereerst moeten de leveringen ook toekomen zoals ze beloofd zijn. Normaal volgt er deze of volgende week een erg grote levering, maar daarna blijft het koffiedik kijken. “Als we dat niet zeker weten, komen we in een situatie waarbij we mensen wel uitnodigen, maar geen vaccin hebben.” Eerst moet er duidelijkheid komen over de leveringen de komende weken.

Daarnaast moet er ook een IT-aanpassing gebeuren, “zodat alles niet manueel door de vaccinatiecentra verwerkt moet worden”, aldus Beke. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zei vrijdag dat er nog 572.000 65-plussers en mensen met onderliggende aandoeningen op een tweede AstraZeneca-prik wachten. Die kunnen onmogelijk allemaal manueel omgeboekt worden door de vaccinatiecentra, aldus Beke.

In principe zijn beide voorwaarden niet onoverkomelijk om een deel van de meer dan 500.000 mensen, namelijk zij die nu nog voor augustus ingepland zijn, zo veel mogelijk naar juli te verschuiven. Maar “vandaag is het risico nog te groot vanwege de onzekerheid van de leveringen en het technische platform”, aldus Beke. Systematisch verschuiven zal sowieso niet gebeuren, aangezien sommige mensen net al hun vakantieplannen op de termijn van twaalf weken hebben afgestemd.

Lees ook: