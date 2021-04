Beke vraagt Hoge Gezondheidsraad advies over plan-B met één-prik-strategie

LIVE. EMA ziet bloedklon­ters als zeer zeldzame bijwerking Johnson & Johnson-vac­cin, maar voordelen blijven opwegen tegen mogelijke risico’s

16:38 Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt naar verwachting vandaag met conclusies van het onderzoek naar potentiële bijwerkingen van het coronavaccin van Johnson & Johnson. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO kant zich intussen tegen het opleggen van vaccinatieverplichtingen om te mogen reizen. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.