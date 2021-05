Beke voorstander van coronapas vanaf 11 juli: “Als iedereen de kans heeft gehad zich te laten vaccineren, moeten we vrijheid teruggeven”

Komen er versoepelingen voor wie reeds gevaccineerd is, of niet? Volgens Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) moet dat kunnen, op voorwaarde dat die versoepelingen er pas komen eens iedereen die dat wil, de kans kreeg om zich te laten vaccineren. “Ik vind dat de pro’s doorwegen op de contra’s”, zegt hij daarover in het VTM Nieuws. Na advies van de Gems-experten zal het Overlegcomité volgende week waarschijnlijk een beslissing nemen over eventuele versoepelingen voor gevaccineerden.

“Als iedereen de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren, dan moeten we de vrijheid die we hebben afgenomen van de mensen, durven teruggeven", vindt minister Beke. Hij vindt het dan ook een goed idee om vanaf 11 juli, wanneer alle 18-plussers in ons land een eerste spuit hebben gekregen, een coronapas in te voeren. “Ik denk dat de tijd nu gekomen is om daarover te spreken", klinkt het.



Zo’n pas moet volgens Beke niet exclusief voorbehouden worden voor wie reeds werd gevaccineerd, maar zou ook vrijheid kunnen betekenen voor wie om medische redenen geen prik kon krijgen. “Daar zijn alternatieven voor, zij kunnen bijvoorbeeld een negatieve test voorleggen", denkt Beke. Dat het invoeren van een coronapas neerkomt op het verplichten van een coronavaccin, wil Beke niet gezegd hebben. Wel noemt hij het een “aansporing en aanmoediging” voor iedereen om zich te laten vaccineren.

Advies GEMS

Viroloog Steven Van Gucht bevestigde tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum dat er een advies in de maak is over mogelijke versoepelingen voor gevaccineerden. Dat advies wordt voorbereid door een speciale werkgroep van de Gems, met onder meer juristen, ethici en sociologen. Binnenkort wordt het doorgestuurd naar beleidsmakers en ministers die daarover een beslissing zullen nemen.

Van Gucht waarschuwt wel dat het opletten geblazen is met zulke adviezen. Vaccinatie neemt de kans op overdracht van het virus niet volledig weg, klinkt het. Zeker niet na een eerste prik. “Het merendeel van de bevolking is nog niet beschermd door een vaccin, dus zij lopen nog kans op ernstige ziekte. Dat moet je dus in rekening brengen als je regels gaat creëren voor gevaccineerden alleen.”

Een andere parameter die volgens Van Gucht in rekening gebracht moet worden, is de hoeveelheid virus in omloop. “En die is op dit moment nog heel hoog, met 3.000 besmettingen per dag. De twee parameters zullen hopelijk verbeteren, waardoor je sowieso voor iedereen de regels kan versoepelen, en misschien iets extra kan doen voor de gevaccineerden”, aldus de viroloog.