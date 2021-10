Beke: “Vlaamse burgemeesters moeten zelf extra maatregelen kunnen nemen bij stijgende cijfers”

Wat betekent de vierde coronagolf nu precies? “Op piek zullen 400 à 600 bedden op intensieve bezet zijn”

11:03 We hebben het vermaledijde woord maanden niet gehoord, leken er voorgoed van af, maar daar is het weer: coronagolf. Nummer 4 is gearriveerd. Of we dat nu willen of niet. Maar wat betekent die vierde golf precies? Stijgen overal en bij iedereen het aantal besmettingen? En hoeveel bedden moeten we op intensieve vrijhouden? “Zeg nooit nooit, maar we verwachten geen piek zoals tijdens vorige golven.”