Beke verdedigt lange tijd tussen uitnodiging en vaccinatie, volgende week bijna 140.000 Vlamingen ingeënt

In de week van 15 maart worden in Vlaanderen 139.846 personen gevaccineerd tegen het coronavirus, dat zijn er ruim 40.000 meer dan deze week. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) bevestigd in het Vlaams Parlement. Hij verdedigde zich er ook tegen de kritiek dat de tijd tussen de levering en de toediening van het vaccin te lang zou zijn.

Volgende week wordt in de vaccinatiecentra gestart met het inenten van de brede bevolking. In eerste instantie zal gefocust worden op de oudsten, namelijk de 85-plussers. In die leeftijdscategorie worden er volgende week 18.900 prikjes gezet. Hun uitnodigingen zijn per brief verstuurd, met de mogelijkheid om contact op te nemen met het callcenter.

Ook 76.700 eerstelijnszorgers krijgen volgende week een eerste prik. In totaal worden er, samen met de prikken voor de brede bevolking, in de vaccinatiecentra 95.600 vaccins gezet in de week van 15 maart, een stuk meer dan de 51.670 van deze week.

In de woonzorgcentra worden volgende week 722 vaccins gezet, allemaal tweede dosissen. Voor het ziekenhuispersoneel zijn 18.900 tweede doses van het vaccin voorzien. In de collectieve zorgvoorzieningen krijgen 20.748 mensen een eerste of tweede prik, en in de serviceflats 3.876.

“Doorlooptijd van twee weken is nodig”

Beke verdedigde in de commissie de lange tijd tussen een uitnodiging voor een coronavaccinatie en de effectieve toediening van het vaccin. Standaard ligt er twee weken tussen het moment dat een uitnodiging per brief vertrekt, en de inenting zelf. Is dat geen tijdverlies, zo luidde de kritiek de voorbije weken? Maar die tussentijd is effectief nodig, zei Beke en ook in Duitsland wordt er bijvoorbeeld met twee weken gerekend.

Zo is er allereerst de tijd dat de brief met de post onderweg is. Vorige week donderdag werden de eerste 85-plussers bijvoorbeeld uitgenodigd voor hun vaccinatie in de vaccinatiecentra, en bij velen kwam die brief pas gisteren of vandaag aan. “In de praktijk hebben mensen dus geen twee weken, maar eerder een tiental dagen om zich te organiseren, bijvoorbeeld om hun kinderen of mantelzorgers om hulp te vragen en de verplaatsing te regelen.”

Ervaringen van de voorbije weken, waarbij mensen hun brief slechts een paar dagen voor de vaccinatie kregen, leerde dat dat veel ‘no-shows’ opleverde, aldus Beke, mensen die niet kwamen opdagen. “En dat is ook niet de bedoeling.”

Nieuwe leveringen

Vlaanderen verwacht deze week 123.100 nieuwe coronavaccins te ontvangen. Het gaat om 58.000 nieuwe vaccins van Pfizer/BioNTech dat nu echt volgens schema levert, 28.400 van AstraZeneca, en op het einde van de week ook 36.200 van Moderna.

Volgens de voorlopige planning krijgen we volgende week iets minder vaccins, doordat Moderna - zoals al langer bekend was - dan geen nieuwe levering plant. In totaal zal Vlaanderen volgende week een 117.000 vaccins krijgen.

Pas vanaf de week van 22 maart zouden de leveringen gevoelig oplopen, met in totaal 273.000 nieuwe vaccins, en 210.500 in de week van 29 maart.

Verrekend naar België zou ons land op die manier in heel de maand maart 1,55 miljoen vaccins krijgen, tegenover 800.000 in februari en een kleine 500.000 in januari.

Vanaf 15 maart wordt bij Pfizer overgaan tot de geleidelijke overgang van 13 hubs naar 5 hubs voor de leveringen naar vaccinatiecentra. Kwestie van de logistieke complexiteit te vereenvoudigen, aldus Beke. Het Moderna-vaccin, dat tot nu vooral gebruikt wordt voor de vaccinatie van zorgpersoneel in ziekenhuizen, zal overigens vanaf deze week ook naar de vaccinatiecentra gaan.

“Ik roep op sneller te registreren”

Beke riep de ziekenhuizen en andere locaties waar er wordt gevaccineerd ook nog op die vaccinatie zo snel mogelijk te registreren. In de ziekenhuizen zou ondertussen zo goed als iedereen ingeënt moeten zijn met een eerste prik en er zijn in elk geval voldoende vaccins geleverd om dat mogelijk te maken, zei Beke, maar de statistieken tonen aan dat nog maar 68 procent deels is ingeënt.

Daar zit dus een grote discrepantie, en volgens Beke ligt die mogelijk aan het feit dat een vaccinatie niet altijd meteen wordt geregistreerd. Dat blijkt ook uit de cijfers die Sciensano elke dag meegeeft en soms tot een week en langer terug nog worden bijgewerkt. “Ik zou hier dus willen oproepen zo snel mogelijk te registeren”, aldus Beke. “Dat geeft ons niet alleen een accurate kijk op de situatie, het verhindert ook de problemen waarbij mensen nog een uitnodiging krijgen terwijl ze elders al gevaccineerd zijn.”

U vindt hieronder ook de Vlaamse vaccinatieplanning van deze week:

Hieronder op de kaart vindt u ook de planning in de vaccinatiecentra van deze en de komende weken:

