Beke: “Vaccinatie 65-plussers pas van start in de week van 22 of 29 maart door haperende leveringen vaccins”

Geneesmiddelenproducent AstraZeneca levert deze week slechts 88.800 vaccins in België, in plaats van de voorziene 114.716. “Een gigantisch probleem voor onze vaccinatiecentra", zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in het Vlaams parlement. De vaccinatie bij de grote bevolking, te beginnen bij de 65-plussers, zal daardoor pas van start gaan in de week van 22 of 29 maart.

In de Vlaamse parlementscommissie Welzijn gaf minister Wouter Beke (CD&V) een nieuwe stand van zaken over de vaccinatiecampagne in Vlaanderen. Het aantal vaccins die producent Pfizer voorop heeft gesteld, komt tot nu toe uit, vertelde Beke. Voor de komende weken gaat het om 300.000 vaccins in de maand maart (enkel voor Vlaanderen). 150.000 mensen kunnen daarmee gevaccineerd worden. “Pfizer is de meest stabiele leverancier van vaccins”, aldus Beke.

Van de Moderna-vaccins komen er deze week, donderdag, 26.100 dosissen. Moderna zou normaal hebben geleverd op 15 februari, maar dat werd al eens uitgesteld.

Moeilijker is het schema van AstraZeneca. Die vaccins worden vooral in de vaccinatiecentra ingezet voor de zorgmedewerkers uit de eerste lijn, jonger dan 56 jaar. “Zij hebben gisteren opnieuw laten weten dat zij het aantal vaccins zullen minderen de komende weken. Dat is al de zoveelste keer op rij”, aldus Beke.

Morgen komen er in heel België, dus niet enkel Vlaanderen, ‘slechts’ 88.800 dosissen in plaats van de oorspronkelijk voorziene 114.716. Ook de komende week zijn dat er veel minder dan verwacht: 21.600 in plaats van 90.161. Pas in de week van 7 maart komen er (voorlopig) meer AstraZeneca vaccins dan voorzien: 127.200 in plaats van 33.982. “Die 100.000 meer zijn er wel nog altijd minder dan voorzien. Dat is een gigantisch probleem voor het operationeel krijgen van onze vaccinatiecentra, maar ook in de ziekenhuizen en de gehandicaptenvoorzieningen. Het is een zeer jammerlijke zaak dat we met AstraZeneca en Moderna op dit moment geen stabiliteit hebben in de leveringen. De enige correcties zijn neerwaartse correcties. Ik versta niet dat Europa daar geen grotere vuist tegen maakt.”

Er wordt intussen zelfs overwogen om dosissen AstraZeneca 12 weken in voorraad te houden om zo de tweede prik te verzekeren. “Op dit ogenblik wordt het tweede vaccin niet in stock gehouden, maar gezien de nieuwe evoluties en onzekerheden zijn we toch aan het bekijken om toch een deel in stock te houden”, aldus de minister. “Als we telkens worden geconfronteerd met leverschema’s die naar beneden worden bijgesteld, zijn we onszelf in de problemen aan het brengen als we niet oppassen.”

Engagement

In een kort persbericht bevestigt AstraZeneca dat het alles in het werk stelt om zijn engagement na te komen om tegen 21 maart meer dan 1 miljoen doses van zijn vaccin aan België te leveren. Het bedrijf zegt alles in het werk te stellen om zijn engagement na te komen om tegen het einde van het eerste kwartaal (21 maart) meer dan 1 miljoen doses te leveren. De farmaceut benadrukt dat vaccins biologische geneesmiddelen zijn, die met behulp van levende organismen worden geproduceerd en waarvan het productieproces voortdurend moet worden geoptimaliseerd. Daarbij dient het bedrijf, naar eigen zeggen, met meer dan duizend verschillende parameters rekening te houden. “Omwille van die redenen kunnen afwijkingen in de leveringen ontstaan”, klink het.

Bovendien benadrukt AstraZeneca dat elke geproduceerde dosis meteen beschikbaar wordt gesteld, waardoor er geen stock op overschot is. “We staan in nauw contact met de taskforce vaccinatie om de Belgische overheid op regelmatige tijdstippen de meest recente informatie mee te delen”, besluit het bedrijf.

Vaccinatie brede bevolking

De vaccinatie bij de grote bevolking, te beginnen bij de 65-plussers, zal pas van start gaan in de week van 22 of 29 maart. Tot nu toe was steeds aangekondigd dat de inenting van die groep zou starten vanaf maart. “Dit is later dan verwacht”, verklaarde Beke. Hij verwees daarbij naar de haperende leveringen van vaccinproducenten Moderna en AstraZeneca.

De vaccinatie in de woonzorgcentra is bijna afgerond. Deze week worden er nog een kleine 11.000 vaccins gezet, waarvan zowat 10.000 tweede dosissen. In de ziekenhuizen is het doel nu om in de week van 1 maart ieder personeelslid een eerste prik te hebben aangeboden.

Intussen zijn ook al verschillende vaccinatiecentra opgestart om de zorgverleners uit de eerste lijn in te enten. Ook in de eerste weken van maart zullen alle vaccinaties daar naar zorgverleners gaan.

De brede bevolking komt in de week van 22 maart of die erna aan bod. Het gaat in eerste instantie om ouderen in assistentiewoningen. Pas ten vroegste einde maart zullen andere 65-plussers worden uitgenodigd.

Volgens de laatste cijfers is op dit moment 4,75 procent van de meerderjarigen gevaccineerd.