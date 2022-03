Beke urenlang op de rooster voor wantoestanden in kinderopvang

Drie uur lang vuurden parlementsleden van alle partijen in het Vlaamse halfrond kritische vragen af op minister Beke. Vragen over de wantoestanden bij 't Sloeberhuisje in Mariakerke waar een baby is overleden na mishandeling. Vragen ook over het feit dat een vrouw een kinderdagverblijf in Schoten mocht blijven uitbaten nadat ze veroordeeld was voor de mishandeling van kleine kinderen.

Problematische dossiers versneld opnieuw bekeken

Wat het kinderdagverblijf in Schoten betreft, verwees minister Beke naar de uitspraak van de beroepsrechter. Die oordeelde dat de vrouw in kwestie nog wel deel mocht nemen aan de uitbating van het kinderdagverblijf, maar dat ze zelf geen rechtstreeks contact meer mocht hebben met de kinderen. "Ik vind die uitspraak ook onbegrijpelijk, maar we leven in een rechtsstaat", merkte hij op.



Volgens de CD&V-minister worden sinds het drama in 't Sloeberhuisje alle problematische dossiers -in totaal een veertigtal dossiers - versneld opnieuw tegen het licht gehouden. "In de week van 28 februari werden 6 initiatieven met een rood knipperlicht onmiddellijk aangepakt. Het gaat om 1 schorsing uit voorzorg, 1 stopzetting uit eigen initiatief, 3 voornemens tot opheffing van de vergunning en 1 plan van aanpak dat loopt", aldus Beke. "Dat zijn er evenveel als in heel 2020", aldus Beke, die herhaalde dat hij tegen de zomer de resultaten van een audit naar de inspectie en handhaving verwacht.