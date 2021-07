Beke streeft naar vaccinatiegraad van minstens 90 procent bij Vlamingen en roept weigeraars op herkansing te grijpen

"2021 is het jaar van de vaccinatie, maar we moeten voorzichtig blijven. In Vlaanderen is de vaccinatiegraad zeer hoog, maar dat is niet overal in Europa het geval. Waarom niet streven naar die 90 procent? Hoe meer we gevaccineerd zijn, hoe beter we onszelf en elkaar beschermen. Ik doe een oproep aan iedereen om te kiezen voor het vaccin. Het heeft de voorbije maanden ook duidelijk zijn werking bewezen. Als mensen nog vragen hebben over het vaccin kunnen zij terecht bij de huisarts of apotheker. Ook op laatjevaccineren.be staat nuttige informatie", aldus de minister.