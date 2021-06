Beke: “Qvax is klaar voor inkorting AstraZeneca-termijn, enkel nog wachten op levering vaccins”

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) zegt dat het Qvax-systeem in principe klaar is om mensen toe te laten vrijwillig hun termijn van 12 weken tussen de twee AstraZeneca-prikken in te korten naar 8 weken.

"De tool is ontwikkeld. Wanneer de leveringen er zijn, zal het via Qvax kunnen”, bevestigde Beke woensdagnamiddag in het Vlaams parlement na een vraag van parlementslid Freya Saeys (Open Vld). Wel is het nog wachten op de grote levering van AstraZeneca-vaccins van komende dinsdag. Dat zouden er 700.000 moeten zijn, maar Beke blijft voorzichtig. “Ik hoop dat we dinsdag absolute duidelijkheid hebben. We weten dat AstraZeneca wat dat betreft niet de meest solide is. Het aantal leveringen stemt niet altijd overeen met het aantal dat men heeft aangekondigd. Maar als de levering er is, zullen we van start gaan.”

Midden mei werd beslist de termijn tussen twee AstraZeneca-prikken in te korten van 12 naar 8 weken. In Vlaanderen werd met de nieuwe interval gestart voor iedereen die vanaf 24 mei werd gevaccineerd, wat betekende dat alle toen al deels gevaccineerde ouderen en risicopatiënten op 12 weken bleven staan. Daardoor zouden honderdduizenden onder hen pas in juli en augustus als allerlaatsten volledig gevaccineerd zijn.

Concreet zullen mensen die nog op een interval van 12 weken staan en hun tweede prik willen vervroegen dat op Qvax kunnen aangeven. Hun afspraak in hun lokale vaccinatiecentrum zal dan herboekt worden. De optie zal niet verplicht zijn, wie zich niet registreert zal op zijn huidige afspraak blijven staan.

Beke benadrukte in het Vlaams Parlement dat bewust de keuze is gemaakt om mensen met onderliggende aandoeningen prioritair als eerste te vaccineren, “als enige land”. “Het is nu ook mijn ambitie hen absoluut de kans te geven hun tweede prik te vervroegen.”

Over het wisselen van tweede vaccindosis naar Pfizer of Moderna, is er volgens Beke nog altijd geen wetenschappelijke consensus. De politiek zal daar pas een beslissing over nemen zodra de Hoge Gezondheidsraad zich erover heeft uitgesproken.

Volledig scherm Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). © BELGA