Beke: "Niet 100 procent zeker dat brede vaccinatie begin maart kan starten"

Vluchte­ling Qadir vertelt in toneelstuk over helse tocht met twee kinderen: “We zeiden hen dat we op weg waren naar groot trouwfeest”

Twee witte jurkjes kochten papa en mama voor hun twee dochtertjes. Want ze zouden samen een lange reis maken naar een groot feest. Met een sprookjesvertelling hoopten Qadir en Salima dat de kleine Soraya en Nargis het zouden volhouden op de 7.000 kilometer lange vlucht van Afghanistan tot België. Speelbal van mensensmokkelaars, sluipend over de grond, klauterend over bergen en dobberend op een kolkende zee: het verhaal - eerst in een boek - en nu in een toneelvoorstelling vertelt Qadir zelf, in 't Nederlands. "Wie toneel speelt, snijden ze de tong af in Afghanistan. Dat ik hier nu toch op het podium mag staan, voelt als de overwinning."