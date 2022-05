Beke neemt ontslag als Vlaams minister van Welzijn: “Overlijden van baby in Mariakerke heeft mij meer aangegrepen dan ik aan de buitenwacht wilde toegeven”

Wouter Beke heeft zijn ontslag gegeven als Vlaams minister van Welzijn. De CD&V-topman deed de aankondiging tijdens een onverwachte persconferentie met vrouw en dochter aan zijn zijde. “Nothing to prove”, luidde het opschrift op een oranje trui. Als reden haalde hij onder meer het overlijden van de baby in Mariakerke aan, maar ook de pers kreeg een stevige sneer.

“Vandaag is het mijn laatste dag als minister van Welzijn”, klonk het. “Ik ben fier op wat ik met mijn team heb kunnen realiseren. Sommige verwezenlijkingen hebben nauwelijks de kranten gehaald, maar ze hebben wel voor heel wat mensen een verschil gemaakt.” Zo wees hij onder meer op investeringen in de centra voor geestelijke gezondheid, de 1 miljard euro extra in de infrastructuur van de ziekenhuizen en de wachtlijst voor personen met een handicap met de zwaarste zorgnoden die volledig weggewerkt werd.

“Het overlijden van een baby in Mariakerke heeft mij meer aangegrepen dan ik aan de buitenwacht wilde toegeven”, ging Beke verder. “Alleen mijn gezin, enkele medewerkers en een aantal vrienden hebben kunnen ondervinden hoe zwaar dit op mij heeft gewogen. Ik ga hier op dit moment niet meer over zeggen. Er loopt een gerechtelijk onderzoek, een audit en een parlementaire onderzoekscommissie.”

Volledig scherm © BELGA

“Ook politici zijn maar mensen”

“Er zijn veel dingen over geschreven, zaken die mij echt geraakt hebben”, stelde Beke. “Beste journalisten, ook politici zijn maar mensen. Op sociale media op een onmenselijke manier aangepakt worden is blijkbaar ‘part of the job’, maar ik dacht dat klassieke media ook een trechterfunctie hadden. Als ze die niet vervullen, moeten ze niet schrikken dat de samenleving polariseert.”

Volledig scherm © BELGA

“De peiling van vorige week heeft bij iedereen in de partij een diepe indruk gemaakt, ook op mij. Als militant moet je je partij dienen. Als je voelt dat belangrijke en positieve beslissingen ondergesneeuwd worden, dan zet je dat aan tot denken en tot handelen. Dat is wat ik vandaag doe. Een groeiende groep van mensen plaatst zich in het centrum, maar vindt ons in dat centrum niet terug. Wij moeten als partij deze centrumkiezer omarmen. Als deze beslissing hiertoe kan bijdragen, dan neem ik die met volle overtuiging.”

“Geen kille machtspoliticus”

“Wie mij echt kent, weet dat ik geen kille machtspoliticus ben”, aldus Beke. “Dat heb ik nochtans in de voorbije week gelezen. Mijn integriteit als politicus, als mens en als echtgenoot is veel belangrijker dan wat in de media geschreven is. Mijn gezin en mijn medewerkers kennen mij het best. Zij zijn het die mij rechtgehouden hebben. Ik wil hen daarvoor uitdrukkelijk bedanken. Ik zal nu terugkeren naar de Kamer en me voorbereiden op de parlementaire onderzoekscommissie. Ik hoop dat deze commissie in alle sereniteit verder kan werken. Dat is het minste wat de ouders die een kind verloren hebben mogen verwachten.”

Volledig scherm Echtgenote Leen Desmyter en dochter Nette weken niet van zijn zijde. © BELGA

“Niet het talent om empathisch met mensen om te gaan”

Volgens bronnen binnen CD&V had Beke het vanmorgen bijzonder moeilijk met de commentaar van zijn partijgenote Liesbeth Van der Auwera op Radio 1. De burgemeester van Bree verklaarde dat hij “niet het talent heeft om empathisch met mensen om te gaan”. “Ik denk dat hij op een ander departement heel anders uit de verf gekomen was”, klonk het.

Volledig scherm © BELGA

Beke kreeg veel kritiek op zijn aanpak van de corona-epidemie. De teneur luidde dat hij veel steken liet vallen, onder meer in de woonzorgcentra en de uitbouw van het contactonderzoek. Daar kwamen nadien ook nog de wantoestanden in de crèches en de besparingen op de kinderbijslag bovenop.