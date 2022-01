Beke: “Ik neig persoonlijk naar een vaccinatieverplichting”

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) toont zich persoonlijk ook voorstander van de vaccinatieverplichting. "Mijn persoonlijk standpunt is geëvolueerd en neigt naar een verplichting", zo antwoordde hij dinsdag in het Vlaams Parlement op een interpellatie van Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin. Alleen Vlaams Belang verzet zich duidelijk tegen de verplichting. De andere partijen in de commissie toonden zich voorstander of willen minstens de adviezen afwachten en het parlementaire debat aangaan.

De vraag of het coronavaccin al dan niet verplicht moet worden voor de algemene volwassen bevolking klinkt al maanden. Maatschappelijk, maar ook politiek, is daar onenigheid over. Premier Alexander De Croo (Open Vld) evacueerde de discussie eind vorig jaar naar het coronacommissariaat, dat sindsdien onderzoekt hoe de vaccinatiegraad verder kan worden opgekrikt. De vaccinatieplicht is daarbij één van de pistes.

Debat

Gisteren/maandag heeft federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) het federale parlement opgeroepen om snel werk te maken van een parlementair debat over de kwestie. Bij VTM NIEUWS zei hij dinsdagmiddag: “Het debat moet goed gevoerd worden, maar het is ook wel dringend. We weten uit ervaring dat als we ons goed willen beschermen tegen het virus, we allemaal gevaccineerd moeten zijn.”



Maar ook in het Vlaams Parlement leeft de discussie dus. Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin polste dinsdag bij Vlaams minister Wouter Beke naar zijn visie. Zelf is Sintobin voorstander van vaccins, maar tegen een vaccinatieverplichting. "Want dat is een vrijheidsberovende maatregel en die hebben we al genoeg gehad de voorbije jaren", aldus Sintobin.

Mening gewijzigd

Minister Beke erkent dat zijn persoonlijk standpunt over de vaccinatieverplichting door de tijd heen gewijzigd is. "Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald", stelde de CD&V-minister.

Dat zijn mening is bijgesteld, heeft volgens Beke onder meer te maken met de schrijnende verhalen van mensen die hun zorg of behandeling moesten uitstellen. "Kunnen we het echt maken om kankerpatiënten niet de zorg te geven die ze verdienen omdat een minderheid beslist heeft om zich niet te laten vaccineren?", aldus Beke. "Het blijft van essentieel belang om te streven naar een maximale vaccinatie om op die manier de viruscirculatie terug te dringen en zo de gehele zorg te ontlasten.”

Beke kijkt uit naar het rapport van het coronacommissariaat en naar het debat in het federale parlement.

“Op een open manier”

De betrokken parlementsleden van CD&V, N-VA, Open Vld en Groen willen ook de adviezen afwachten en het parlementaire debat "op een open manier" aangaan.

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau gaat wél al een stap verder. Volgens hem is de verplichting nodig om de "collectieve vrijheid" te beschermen. "Het gaat om het redden van de ziekenhuizen. Als de ziekenhuizen vol liggen, heb je geen zorggarantie meer en heb je geen collectieve vrijheid meer. Daarom is het belangrijk dat iedereen gevaccineerd is", aldus Rousseau.

