Beke haalt uit naar vaccinproducent Moderna: “Alleen maar miserie met hen”

Lente in februari: tot 17 graden en zonnig dit weekend

7:55 Het is vandaag eerst overwegend droog met enkele opklaringen, later komt er regen vanaf het westen. De maximumtemperaturen variëren van 7 tot 12 graden. Dit weekend doet het kwik er nog een schepje bovenop en halen we 17 graden, zo meldt het KMI.