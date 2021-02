Beke: “Geen goed idee om vaccinatiestrategie om te gooien om jongeren voorrang te geven”

HET DEBAT. Moeten jongeren naar voren geschoven worden in het vaccinatie­sche­ma? Dit is jullie mening

17:13 Uit verschillende hoeken klinken stemmen om jongeren voorrang te geven bij de versoepelingen van de coronamaatregelen en bij de vaccinatiestrategie. “Geef onze prik maar aan de jeugd”, zo schreven volwassenen - van Sam De Bruyn tot Peter Adriaenssens- in een opmerkelijke open brief in onze krant. Moeten jongeren naar voren worden geschoven in het vaccinatieschema? Eerder vandaag lieten we enkele experten aan het woord. Nu is het jullie beurt.