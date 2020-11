Beke breidt online platform checkjezelf.be uit

"De grens tussen leven en dood is hier maar een gordijn breed", dagboek van de drukste week op intensieve

7 november Het gaat de goeie kant op met de coronacurve - hoerà! Maar in eenheid 519, één van de vijf diensten intensieve zorgen van UZ Leuven die recent is vrijgemaakt voor 12 Covid-patiënten, strijden artsen en verpleegkundigen onverdroten voort tegen het vermaledijde virus. «Stressmoment bij patiënt in bed 5. De sterke, gespierde veertiger, een week geleden kerngezond, gaat snel achteruit. Dit wordt kantje-boord.» Dit is het dagboek van hun week.