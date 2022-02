Beke begrijpt kritiek Vlaamse vaccinatiecentra niet op beslissing dat Brusselse en Waalse jongeren er ook booster kunnen krijgen

Onder meer de burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte (Vooruit), had gisteren kritiek geuit op de beslissing. “In het najaar was het de burgemeester van Vilvoorde die om het Covid Safe Ticket vroeg, omdat ongevaccineerde jongeren van Brussel naar Vilvoorde zouden komen”, zegt Beke. “Als er dan jongeren zijn die zich willen laten vaccineren, willen we hen die kans geven.”

“Er is met de vaccinatiecentra gesproken. Het zal geen overrompeling worden, aangezien de Brusselse jongeren een minder hoge vaccinatiegraad hebben dan de Vlaamse”, gaat hij verder. Ook technisch zou het geen probleem mogen zijn om de Brusselse jongeren op te nemen in het Vlaamse vaccinatiesysteem Vaccinnet.

Plannen

De minister sprak naar aanleiding van de verbeterende coronacijfers ook over het vervolg van de Vlaamse vaccinatiecentra. “We zijn op dit ogenblik plannen aan het maken. De kans is groot dat we ze op een waakstand moeten zetten en ons moeten voorbereiden op een nieuwe campagne in het najaar”, meent Beke. Ondertussen moet het wel mogelijk blijven om continu te blijven vaccineren, stelt hij nog, voor mensen met een zwakke gezondheid of mensen die de minimumleeftijd voor vaccins bereiken.

Er wordt ook gewerkt aan plannen om een mogelijke nieuwe golf in de toekomst het hoofd te kunnen bieden. “Velen verwachten dat er een nieuwe vaccinatiecampagne zal komen.” Op het vaccinatievlak, maar ook in het algemeen qua virusbestrijding is het nuttig om voorbereid te blijven, besluit hij. “Het is belangrijk om materiaal in onze gereedschapskist te hebben zitten, zodat we dat kunnen bovenhalen als het nodig is.”

