Beke: “Alle 65-plussers in de week van 3 mei gevaccineerd”, streefdatum schuift twee weken op

Alle Vlaamse 65-plussers die dat willen zullen in de week van 3 mei gevaccineerd zijn tegen het coronavirus met minstens een eerste dosis. Dat kondigde Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) deze namiddag aan in het Vlaams parlement. Dat is twee weken later dan de streefdatum die Beke tot nu toe hanteerde, 19 april.

"We willen in de week van 19 april alle 65-plussers gevaccineerd hebben. Dat is nodig”, zo tweette Beke een week geleden. “De leeftijd is het belangrijkste criterium om al dan niet snel gevat te worden door het virus.” Ook de vaccinatieplanning op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid toont nog die streefdatum van 19 april.

Nu schuift die datum toch twee weken op, liet Beke verstaan in het Vlaams parlement, waar hij het over de week van 3 mei had. Reden is een bijgewerkte planning waarbij de eerste mensen met onderliggende aandoeningen, vanaf 19 april gemengd zullen worden met de laatste 65-plussers.

Volgens Bekes woordvoerster Carmen De Rudder is de huidige planning om 75 procent van de 65-plussers tegen het einde van de week van 19 april gevaccineerd te hebben. Nog een week later zal dat ongeveer 90 procent zijn. Vandaag is nog maar 21 procent van de 65-plussers ingeënt. Tegelijkertijd vertrekken volgende week de eerste uitnodigingen voor de risicopatiënten om in de week van 19 april gevaccineerd te worden.

Volledig scherm Het schema zoals het op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid staat, met daarop nog de 65-plussers die tegen 19 april gevaccineerd moeten zijn. © Laatjevaccineren.be

1,1 miljoen spuitjes in april

Beke kondigde wel aan dat Vlaanderen door de toenemende leveringen 1,1 miljoen vaccinaties plant in de maand april. Deze week staan er zoals bekend 212.000 inentingen gepland, en de komende weken loopt dat verder op. Volgende week gaat het om 250.000 spuitjes, de week daarna 260.000, daarna 300.000 en in de laatste week van april tot slot 265.000.

De vaccinatiecentra worden daarbij steeds meer het centrale punt in de strategie, aldus Beke. Hij noemde het ook goed nieuws dat Vlaanderen tot nu toe een erg hoge vaccinatiegraad kent op de plaatsen waar er al gevaccineerd is. Het gaat daarbij om de woonzorgcentra, in de ziekenhuizen en bij de meeste 85-plussers die al zijn uitgenodigd.