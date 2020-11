"In tegenstelling tot bij alle vorige beheersovereenkomsten werden we deze keer niet betrokken bij de redactie van passages die voor onze sector relevant zijn", zegt An Jacobs van de Vlaamse Onafhankelijke Film- en Televisieproducenten (VOFTP). "De rol van externe productiehuizen wordt in deze tekst volledig miskend." Zo krijgt de VRT "de opdracht om zich verder te professionaliseren in internationale verkoop van producties, terwijl dat een expertise op zich is."