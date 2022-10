Begrotingsonderhandelingen worden om 10 uur hervat

Econoom Ivan Van de Cloot waarschuwt nu de overheid ook in de energiecri­sis fors moet bijpassen: “Socialisme voor bedrijven: is dat het model dat we willen?”

De horeca, de landbouwers, de bedrijven, de gezinnen: de collectieve smeekbede bij vadertje staat van tijdens de coronacrisis herhaalt zich ook in de energiecrisis. “De overheid zal ’t wel oplossen: da’s de cultuur geworden in ons land”, zucht econoom Ivan Van de Cloot (denktank Itinera). “Van die verslaving moeten we dringend afkicken, want dat geld hebben we niet meer.”

