Begrotingscontrole krijgt groen licht in de Kamer

De plenaire vergadering van de Kamer heeft vanavond de begrotingscontrole goedgekeurd. Die werd in april al afgeklopt op regeringsniveau, maar er waren sindsdien nog aanpassingen nodig om de begroting volledig in lijn te brengen met de meest recente steun- en relancemaatregelen in het kader van de coronacrisis.

De regering-De Croo rondde in het voorjaar een eerste begrotingscontrole af. Die procedure moet ervoor zorgen dat het budget dat voor het begin van het jaar al werd opgesteld nog altijd actueel is. Zeker gezien de coronacrisis is dat belangrijk: de regering neemt al het hele jaar allerhande steun- en relancemaatregelen en stuurt die ook voortdurend bij. Waar er normaal gezien één begrotingsaanpassing gebeurt per jaar, betekent de begrotingscontrole nu al de derde aanpassing. De initiële begroting hield bijvoorbeeld nog geen rekening met het effect van de tweede coronagolf en de extra steunmaatregelen.

De Kamer moest de begrotingscontrole nog formeel goedkeuren, maar sinds april is er opnieuw heel wat gebeurd. Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) diende daarom in naam van de regering een aantal amendementen in om de begrotingscontrole actueel te houden. Onder meer de btw-verlaging en de vrijstelling van de bijdrages op vakantiegeld voor de horeca zijn op die manier opgenomen in de begroting, net als het tijdelijke extra personeel voor de Hulpkas voor Werklozen en de steunmaatregelen voor het derde kwartaal van dit jaar.

Budgettaire vooruitzichten

Met de relatief goeie budgettaire vooruitzichten die de Nationale Bank vorige week voorstelde, is nog geen rekening gehouden in de inkomstentabel van de begroting. De regering kiest ervoor om zich te baseren op het rapport van het monitoringcomité en het Federaal Planbureau van februari, legt het kabinet-De Bleeker uit. Daarin wordt uitgegaan van een federaal begrotingstekort van ongeveer 29 miljard, of 6,2 procent van het bbp.

Ook voor de inkomsten van de sociale zekerheid is dat het geval. De evenwichtsdotatie die de federale overheid aan de sociale zekerheid uitgeeft, die het verschil tussen uitgaven en inkomsten moet compenseren, zal pas volgend jaar worden verhoogd of verlaagd. "Steunmaatregelen zoals de tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht voor zelfstandigen, doen de uitgaven van de sociale zekerheid stijgen. Tegelijk zijn er positieve vooruitzichten voor de werkgelegenheid en de werkloosheid. Het moet nog blijken hoe groot het verschil tussen uitgaven en inkomsten zal zijn."

De regering houdt intussen vast aan een tekort van 3 procent van het bruto binnenlands product in 2024. Om dat te bereiken komt er een jaarlijkse vaste inspanning van 0,2 procent van het bbp - dit jaar goed voor zowat 952 miljoen euro - en een bijkomende variabele inspanning van minstens 0,2 procent vanaf volgend jaar.