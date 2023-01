Begrotingen steden en gemeenten blijven op koers ondanks energiecrisis

Verschillende crisissen zetten de begrotingen van steden en gemeenten onder druk. Zo is er de energiecrisis die weegt op de energiefactuur. De steden en gemeenten verwachten dat de energiekost in 2023 zal stijgen naar 529, meer dan dubbel zoveel als de eerder geraamde 241 miljoen euro. Daarnaast zijn er de stijgende personeelskosten. Die worden nu in 2025 geraamd op 6,98 miljard euro of 700 miljoen euro meer dan de eerdere raming. Naast de stijgende kosten voor energie en personeel nemen ook de uitgaven van de OCMW’s in 2023 toe. Ze stijgen met 155 miljoen euro, of bijna 20 procent meer dan het bedrag dat ze eind vorig jaar raamden.