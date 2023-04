Begrafenisondernemers moeten steeds vaker afbetalingsplan toestaan: “We zien meer uitvaarten met urn, zodat er geen dure eiken kist nodig is”

Wandelaar treft auto aan in midden van weiland, bestuur­ster (78) overleden

De politie is een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak van een 78-jarige vrouw. Een voorbijganger had donderdagmorgen rond half acht de auto van de vrouw opgemerkt in een weiland in de Kruisweglei, een zijstraat van de Mechelbaan in Onze-Lieve-Vrouw-Waver.