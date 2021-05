Begrafenisondernemer verzorgt zelf dienst voor zijn overleden zoon: "Zo ben ik tot het allerlaatste moment bij hem"

Het was sowieso al een loodzwaar jaar voor Bart Amez, door de coronacrisis. En dan kwam deze week nog de grootste dreun. Bart vertelt het ijzersterk. Voor z'n zoon, die dat eigenlijk ook was. "Dinsdag liet het verblijfscentrum van Maxim weten dat het enorm snel bergaf ging met hem." Maxim had door een zuurstoftekort bij de geboorte een mentale beperking en verbleef tijdens de week in een dienstverleningscentrum. Hij overleed aan een zeldzame en agressieve hersentumor. "We hadden altijd gedacht dat ooit een epilepsieaanval er één te veel zou zijn, maar dat hij dan nog eens de pech zou hebben om er ook nog een hersentumor bovenop te krijgen... Dat heeft die jongen echt niet verdiend."