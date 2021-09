Begraafplaats blundert: anonieme graven Belgische zelfmoordterroristen Parijs te vinden op website

Van depressief tot vastbeslo­ten om nog wraak te nemen: hoe Salah Abdeslam in zijn cel alleen maar radicaler werd

9 september Het hoeft niet te verbazen dat Salah Abdeslam (31) strijdvaardig is op zijn proces. Want uit een drie weken oude nota van het Franse gevangeniswezen blijkt dat hij de laatste tijd alleen maar radicaler werd. In 2016 las hij nog politieromans, maar nu is zijn lectuur beperkt tot salafistische geschriften. En terwijl er in 2017 nog voor zelfmoord werd gevreesd, zint hij nu luidkeels op wraak.