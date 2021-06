Beginnende parachutist sterft bij sprong in Spa: “Parachute begon te tollen en hij panikeerde”

Het leek een ideale dag om te skydiven: weinig wolken, een blauwe lucht en veel zon. Dat was ook wat Alain Figa dacht toen hij maandag richting Skydive de Spa trok voor een solosprong. De man uit Vlaams-Brabant was een beginnende parachutist, gekend en geliefd in de paragemeenschap en ook een fervent beoefenaar van karate. Op het vliegveld van Spa-La Sauvenière steeg iets na de middag een vliegtuigje op met Figa in de cabine. Rond 13 uur sprong hij eruit, maar het liep mis. Alain raakte in paniek, zijn parachute raakte verstrengeld en hij viel met een duizelingwekkende snelheid naar beneden. Hij overleefde de klap niet.