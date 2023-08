Beelden van wildplassende Theo Francken (N-VA) gaan viraal: “Ik ben ook maar een mens”

Zus van Jean-Ma­rie Dedecker ontkent dat haar broer als kind “weinig kansen kreeg”: “Hij doet mijn ouders groot onrecht aan door dat te beweren”

De zus van Jean-Marie Dedecker (LDD), burgemeester van Middelkerke, heeft in een open brief in HUMO gereageerd op een eerder interview waarin haar broer beweert dat hij is opgegroeid in een kansarm gezin met zeven kinderen. Zus Claire is het daar immers niet mee eens. “Hij doet mijn ouders groot onrecht aan door te beweren dat hij niet veel kansen heeft gekregen”, schrijft ze.