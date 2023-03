Beelden van vijf waaghalzen op step blijkt campagne van De Opvoedingslijn te zijn

“Jongeren puberen steeds vroeger (en daar hebben vooral hun ouders last van).” Het is de nieuwe slogan van de campagne van De Opvoedingslijn, een platform dat hulp biedt aan ouders met vragen over opvoeding. Eerder deze week circuleerde een video waarin te zien is hoe vijf waaghalzen op een elektrische step door het centrum van Brussel rijden. De stunt blijkt dus in scène gezet te zijn en deel uit te maken van een campagne die gericht is aan bezorgde ouders van pubers.

“‘Vrijheid blijheid’ is ver te zoeken voor de pubers van vandaag. Er sluipt meer betutteling in onze samenleving”, klinkt het in een persbericht van De Opvoedingslijn. “Tegenwoordig is het als ouder verleidelijk om je tiener te overcontroleren.” Daar zit de smartphone voor iets tussen, klinkt het. Het zorgt ervoor dat ouders hun puberende kinderen beter in de gaten kunnen houden. “Dingen die pakweg een jaar of tien geleden geruisloos passeerden, zijn vandaag zichtbaar.”

De Opvoedingslijn merkte de voorbije jaren een nieuwe trend op: ouders reiken uit naar hulp voor steeds jongere tieners. “Intussen gaat 30 procent van onze oproepen over 12- tot 17-jarigen: vervreemding van je kind, machteloosheid en moeite met grenzen stellen, zijn de meest voorkomende onderwerpen”, licht Ilse De Block, directeur van De Opvoedingslijn, toe. “Het lijkt wel alsof de puberteit almaar vroeger de kop opsteekt.”

“Gun jonge tieners hun puberteit”

Met deze nieuwe campagne willen ze ouders doen inzien dat een af en toe rebellerende tiener in huis hebben, geen reden is tot paniek. “Dat je zelfvertrouwen als ouder of opvoeder af en toe wankelt, is onvermijdelijk en helemaal oké”, aldus De Opvoedingslijn. Maar laat pubers ook pubers zijn, onderlijnt het hulpplatform. “Tegenwoordig hebben we het graag over safe spaces waarin iedereen ongestoord zichzelf mag zijn, maar misschien vergeten we jonge tieners hun belangrijkste safe space te gunnen: hun puberteit. Het aftasten waar de regels liggen is een natuurlijk proces.”

KIJK. Eerder deze week circuleerde een video waarin te zien is hoe vijf waaghalzen op een elektrische step door het centrum van Brussel rijden

Praten

Op een correcte manier reageren op je opstandige puber, is niet altijd vanzelfsprekend. “De puberteit is een continue evenwichtsoefening tussen loslaten en grenzen stellen”, aldus De Block. “Soms schieten ouders in een kramp: ze willen terug volledige controle nemen of laten net alles los. Probeer in de eerste plaats te blijven praten met je tiener, hoe moeilijk dat ook is.”

Zit je als ouder zelf met vragen over opvoeding? Dan kun je bij De Opvoedingslijn terecht via telefoon, chat of e-mail (www.opvoedingslijn.be of 078 15 00 10).

Volledig scherm Videobeelden van de jongeren op de deelstep in Brussel. © RV