Beelden van strippersfeestje in beveiligde kazerne brengen legerleiding in verlegenheid: “Wij weten niet altijd wat er zich afspeelt in de kazernes”

HET DEBAT. Moet men het niet-gevacci­neer­den moeilijker maken om twijfe­laars te overtuigen? Dit is jullie mening

18:00 De vaccinatiecijfers schieten de hoogte in, maar Brussel hinkt achterop. In Vlaanderen kreeg meer dan 90 procent van de volwassen bevolking een eerste prik, in Brussel is dat nog maar 63 procent.Om vaccintwijfelaars te overtuigen, wil UZ Brussel-CEO Marc Noppen het niet-gevaccineerden zo moeilijk mogelijk maken. Wat denk jij? Eerder vandaag lieten we onze experts aan het woord. Nu is het jullie beurt.