Beelden tonen zwarte BMW momenten voor die inrijdt op honderdtal mensen tijdens carnaval Strépy

Paolo F. (30) kwam terug van dancing voor hij op carnavalis­ten inreed: in 2017 werd zijn rijbewijs al eens 24 dagen ingetrok­ken

Het is nog gissen naar het motief van de twee jongemannen die zondagochtend in alle vroegte op een groep carnavalisten zijn ingereden in Strépy-Bracquegnies (La Louvière). De verdachten kwamen terug van een dancing. Er wordt nu onderzocht of ze onder invloed waren. De Waalse krant ‘La Nouvelle Gazette’ schrijft alvast dat bronnen melden dat bestuurder Paolo F. (30) de avond doorbracht in een nachtclub waar hij alcohol en verdovende middelen zou hebben gebruikt.

8:40