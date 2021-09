Beelden tonen hoe twee mannen brand stichten aan pas gerenoveerde sportwinkel

Op videobeelden is te zien hoe ze om 22.09 uur een voorbijganger aanspreken in de rue du Pont d’Avroy. De man heeft een pizzadoos in zijn handen, die hij aan hen geeft. Enkele meters verderop ontmoeten ze een tweede man. Ze begroeten elkaar, praten even en gaan dan weer verder.

Verpakkingskarton

Op de hoek van de straat verstoppen ze zich in een portaal en is te zien hoe ze in discussie gaan. Daarop stapt de kleinste van de twee opnieuw in de richting van het karton. Hij verplaatst wat afval en even later is vuur te zien. Dat verspreidt zich razendsnel, tot het afval in lichterlaaie staat. Ook de gevel van het gebouw deelt in de klappen. De hulpdiensten evacueren even later zelfs het appartementsgebouw boven de zaak.