Beelden tonen hoe reizigers huilend, vloekend en duwend staan te drummen aan luchthaven Charleroi: “Veiligheidsbedrijf heeft weer besloten totale chaos te creëren”

Vandaag staakt het veiligheidspersoneel van de luchthaven van Charleroi verder. De situatie ter plaatse lijkt vanmorgen opnieuw erg gespannen. Op beelden is te zien hoe boze passagiers buiten staan te drummen, er lijkt pure chaos te heersen. Philippe Verdonck, de CEO van Charleroi Airport, benadrukt in een reactie bij ‘Radio 1' dat de problemen worden veroorzaakt door één beveiligingsbedrijf, Security Masters, dat niet eens in een conflict zit met de luchthaven zelf, maar met een onderaannemer. “Het gevolg is dat zij nu honderden, duizenden passagiers gijzelen”, klaagt de CEO. “Het is enorm spijtig dat ze vandaag weer hebben besloten om totale chaos te creëren op de luchthaven. Ik begrijp er niets van.”

Wat is er aan de hand?

Het personeel van het beveiligingsbedrijf Security Masters zet vanochtend zijn stakingsactie voort op de luchthaven van Charleroi. De werknemers, die instaan voor de controle van de passagiers, hebben zich zoals gisteren aangemeld op hun werkplek, vooraleer aan hun verantwoordelijke te melden dat ze niét aan het werk gingen en weer naar huis gingen. Vakbondsafgevaardigde Alesia Piro van de liberale vakbond CGSLB ontkent dat er blokkades zijn.

Het bedrijf Protection Unit, dat eveneens actief is op de luchthaven, zal opnieuw proberen de taken van Security Masters over te nemen. Gisteren beschikte het echter niet over voldoende personeel om de toestroom aan passagiers op te vangen. Het gevolg is dat veel passagiers hun vluchten niet zullen kunnen halen en dat er tegelijkertijd vliegtuigen met amper passagiers op vertrekken uit Charleroi. Door de staking leidt TUI fly alvast drie lijnvluchten die voor vandaag waren gepland om naar de luchthaven van Brussel. De betrokken passagiers worden per sms gecontacteerd.

De staking bij het personeel van Security Masters leidde gisteren al tot chaos op de luchthaven. Reizigers geraakten niet op de vliegtuigen en na 16 uur ging de luchthaven dicht voor alle vertrekkende passagiers.

Sfeer is gespannen

Talrijke passagiers zijn vanochtend aanwezig buiten en in de terminal van de luchthaven, de sfeer is opieuw bijzonder gespannen. Huilend, vloekend en duwend staan mensen te drummen.

Een aantal reizigers zou rond 5 uur geprobeerd hebben de doorgang te forceren op de luchthaven, melden verschillende vakbondsvertegenwoordigers. De politie zou daarom versterking ter plaatse gestuurd hebben. De politie is net als gisteren sowieso ter plaatse om te proberen de situatie onder controle te krijgen.

Tanita De Mey, journalist van ‘VTM Nieuws’, staat aan de luchthaven tussen de getroffen reizigers. “Het is echt chaos”, zegt zij. “Heel wat mensen willen nog snel hun vlucht halen, maar dat is niet evident. Ze laten hier maar heel sporadisch slechts enkele mensen door en dat zorgt voor veel drukte en chaos. Mensen staan buiten te duwen in de hoop binnen te geraken, maar binnen staat er ook heel veel volk en is er te weinig personeel. Veel mensen hebben hun vlucht al gemist. Verschillende vluchten zijn halfleeg of leeg vertrokken.”

Waarom wordt er gestaakt?

Het vakbondsfront had een stakingsaanzegging ingediend vanwege de onvrede van het personeel van Security Masters met de beslissing van BSCA Security - dat verantwoordelijk is voor de beveiliging van de luchthaven - om een toekomstige openbare aanbesteding voor de veiligheidscontroles van de passagiers toe te kennen aan twee operatoren in plaats van één. Een extra firma in het verhaal dus. Het veiligheidspersoneel is bezorgd. Het vreest dat de beslissing impact zal hebben op hun werkzekerheid en loonvoorwaarden.

Gisterenavond stond er een overleg gepland tussen de vakbonden en directie, maar dat ging uiteindelijk niet door. “BSCA Security wil niet meer aan tafel gaan zitten”, weet ‘VTM Nieuws’-journaliste Eva Peeters. “Daarop hebben de vakbonden beslist om de staking gewoon voort te zetten.” Ze hebben besloten om rechtstreeks contact op te nemen met de bevoegde regionale minister, Adrien Dolimont (MR).

“Op dit moment zijn we machteloos”

Philippe Verdonck, de CEO van Charleroi Airport, reageerde vanmorgen op ‘Radio 1' emotioneel en geïrriteerd. “Het is een beetje de wereld op zijn kop”, zo ziet hij het. “Het gaat om een discussie tussen Security Masters en mijn onderaannemer. Er gingen nog meer jobs bijkomen bij de veiligheidsfirma’s; er is jobbescherming en salarisbescherming. Om nu honderden passagiers te gijzelen, ik begrijp het helemaal niet.” Volgens de CEO zijn de eisen die de bonden op tafel leggen “te zot voor woorden”. “Zij zeggen dat ze niet bewegen. Zij blijven vasthouden aan het idee dat ze jobs gaan verliezen, wat helemaal niet waar is.”

“Ik denk dat het heel spijtig is dat ze de boel op stelten zetten en hun rugzak nemen en naar huis gaan”, aldus Verdonck. “Maar op dit moment zijn we machteloos. We gaan volop proberen overleggen vandaag wat we kunnen doen, want ik kan niet aanvaarden dat mijn personeel en de passagiers hier de dupe van worden.”

Klachten

Over de chaos voor de passagiers zegt Verdonck: “Wij proberen zoveel mogelijk informatie te geven aan hen”. Maar die communicatie verloopt binnen de terminal beter dan buiten door de moeilijke omstandigheden, erkent hij. “Ik kan de frustratie verstaan van mensen die uren aan het wachten zijn. Helaas zullen er mensen zijn die hun vlucht niet kunnen nemen vandaag en ik vind dat heel erg. Het is ook een zeer spijtige zaak dat nu ook vliegtuigen vertrekken met zo goed als zonder passagiers. Dat is iets waar wij niets aan kunnen doen.”

De CEO nodigt gedupeerde reizigers uit om hun klachten te sturen naar de luchthaven. “Wij zullen die klachten dan doorsturen naar Security Masters. Op het einde van de rit zijn zij verantwoordelijk voor deze chaos en normaal zou er toch een soort compensatie moeten komen. Als een bedrijf dit soort chaos organiseert, dan is het ook normaal dat ze betalen voor wat ze aanrichten.”

TUI leidt drie vluchten om

Door de staking leidt TUI fly haar drie lijnvluchten die voor dinsdag 18 oktober waren gepland om naar Oujda, Palma de Mallorca en Rabat naar de luchthaven van Brussel, zo maakte de luchtvaartmaatschappij maandagavond bekend. De betrokken passagiers worden per sms gecontacteerd.

TUI fly vraagt hen om op de oorspronkelijk geplande tijd rechtstreeks naar de luchthaven van Brussel te gaan, aangezien de luchthaven van Charleroi niet gemakkelijk bereikbaar is. Er zijn geen vervangbussen van Charleroi naar Brussel voorzien. De retourvluchten naar België landen zoals gepland op de luchthaven van Charleroi.

