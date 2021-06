Bedrijven mogen ondanks corona groot scherm plaatsen voor personeel tijdens EK: maximaal 200 mensen binnen en 400 buiten

Namen Coronapa­tiën­te Muriel (34) raakt tijdens bevalling in coma en overlijdt weken later

10:44 Een kinderverzorgster (34) uit Namen is tijdens haar bevalling in een coma beland en weken later overleden aan de gevolgen van Covid-19. Muriel Lecocq stierf zonder haar pasgeboren zoontje te hebben gezien. Ze overleed op 2 juni, meldt Sudpresse. De emotionele getuigenis van haar man en antwoord op de vraag hoe gevaarlijk corona is voor zwangere vrouwen.