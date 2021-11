Bedrijven moeten voortaan melden wie onmogelijk kan thuiswerken

Vandenbrou­c­ke: “Deze maatrege­len zijn absolute minimum, anders zitten we binnenkort in complete lockdown”

De nieuwe coronamaatregelen die vanaf zaterdag ingaan en voorlopig gelden tot 28 januari, zullen “streng gecontroleerd” worden. Dat heeft federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gezegd op de persconferentie na het Overlegcomité. “Als we dit niet doen, dan zitten we binnenkort in een complete lockdown”, voegde Vandenbroucke daarna toe in een gesprek met VTM NIEUWS-journalist Karel Lattrez.

