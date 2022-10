Bedrijven moeten 1.800 euro storten per ontslag door langdurige ziekte

“Veel patiënten schoppen hun partner letterlijk het bed uit”: wat is het rusteloze-benensyn­droom en wat kan je eraan doen?

Alsof mieren onder je huid lopen, je elektrische schokjes krijgt of je benen in brand staan. Er zijn vele manieren om het rusteloze-benensyndroom (restless legs syndrome of RLS) te beschrijven, dat liefst 10 à 12 procent van de bevolking ’s nachts wakker zou houden. Wat is de oorzaak ervan en hoe kom je ervan af? Maak kennis met een weinig bekende aandoening, met soms verregaande gevolgen.

26 september