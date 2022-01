Bedrijf Marc Coucke gaat samenwerken met Fedasil voor aanwerving asielzoekers in Durbuy: “Win-winsituatie”

La Petite Merveille (LPM), het project van Marc Coucke en zijn zakenpartner Bart Maerten in Durbuy, gaat samenwerken met Fedasil voor de opleiding en tewerkstelling van asielzoekers in hun restaurants en horeca. Asielzoekers uit de nabijgelegen asielcentra in Barvaux en Hotton konden donderdag, in aanwezigheid van staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V), kennismaken met de verschillende jobs binnen de organisatie.

Horecaonderneming LPM in Durbuy is het geesteskind van Marc Coucke en compagnon Bart Maerten. Het culinaire deel van het project is voor de rekening van chef Wout Bru. De onderneming telt ondertussen het sport- en avonturenpark Adventure Valley, twee golfresorts, hotel Le Sanglier des Ardennes en verschillende gastronomische restaurants. Het bedrijf stelt ruim 340 mensen te werk en is voortdurend op zoek naar nieuw personeel. Dat is geen makkelijke opdracht in een periode waarin de krapte op de arbeidsmarkt groot is, zeggen de zaakvoerders.

Die richtten daarom de LPM Academy op, waarin ze eigen personeel gaan opleiden. Het gaat daarbij onder meer over jobs in de keuken, bediening in restaurants, de wettelijk verplichte brand- en veiligheidsopleidingen en de vorming van sportmonitoren en begeleiders van kinderkampen.

De LPM Academy wil ook een beroep doen op asielzoekers en gaat daarvoor in zee met Fedasil. De samenwerking kadert in het actieplan ‘Asielzoeker zoekt match’, dat inzet op de activering van asielzoekers tijdens hun asielprocedure. Wettelijk gezien kunnen asielzoekers na vier maanden in hun procedure aan de slag. In de praktijk botsen velen echter op administratieve drempels en vinden ze maar moeilijk de weg naar de arbeidsmarkt. Het plan wil die drempels wegwerken.

Jobdag

Asielzoekers uit de nabijgelegen asielcentra van Barvaux en Hotton konden donderdag op een ‘Journée Découverte des Métiers’, georganiseerd door de LPM Academy, kennismaken met de verschillende jobs die ter beschikking zijn binnen de organisatie, zowel achter de schermen in de keuken als meer op de voorgrond achter de bar of in de zaal. Een eerste groep van 27 asielzoekers tekende in op deze jobdag.

"We tellen al vele jaren asielzoekers uit Barvaux en Hotton in ons team van medewerkers en zijn altijd zeer tevreden over hun werk en inzet", zegt Maerten. Zowel Bru als Coucke moest donderdag forfait geven door corona. Die laatste testte onlangs positief. "Met dit nieuwe actieplan van Fedasil kunnen we een versnelling hoger schakelen. We blikken dan ook erg tevreden terug op deze eerste 'Journée Découverte des Métiers' en hebben heel wat talenten gespot die we hopen te kunnen overtuigen om voor ons te komen werken", zei Maerten nog.

Quote Het gaat om een win-winsitua­tie voor alle partijen. Asielzoe­kers kunnen helpen om de arbeids­krap­te weg te werken en kunnen tegelijker­tijd als actieve burger een positieve bijdrage leveren aan onze samenle­ving. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V)

Staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V), die donderdag ook aanwezig was, had het over een win-winsituatie. "De Belgische arbeidsmarkt kampt met een nijpend personeelstekort. Anderzijds zijn er heel wat mensen, zoals asielzoekers, die graag willen toetreden tot de arbeidsmarkt. (...) Het gaat om een win-winsituatie voor alle partijen. Asielzoekers kunnen helpen om de arbeidskrapte weg te werken en kunnen tegelijkertijd als actieve burger een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving. We zijn dan ook erg blij dat bedrijven als LPM hier actief aan meewerken", aldus nog staatssecretaris Mahdi.