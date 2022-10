Bedrijf dat België mondmaskers verkocht failliet verklaard: zijn vermeende oplichters gaan lopen met 32 miljoen euro?

De Luxemburgse firma die ervan verdacht wordt ons land opgelicht te hebben bij de verkoop van 32 miljoen euro aan mondmaskers is failliet verklaard. Dat is slecht nieuws voor de Belgische staatskas. “De kans dat we nog geld kunnen terugvorderen, is klein geworden.”

Om alle Belgen gratis twee stoffen mondmaskers te kunnen aanbieden, sloeg de regering-Wilmès in mei 2020 miljoenen exemplaren in. Het grootste deel van de bestelling, ter waarde van 32 miljoen euro, plaatste ze bij Avrox. Dat was een piepkleine Luxemburgse vennootschap die geen enkele ervaring had met mondmaskers of textielproducten, maar toch de openbare aanbesteding won die Defensie had georganiseerd.

Lees ook PREMIUM Wie is de Fransman die onze overheid voor miljoenen zou opgelicht hebben? Eigenaar van luxerestaurant in Cannes en eregast op superjacht in Monaco

Quote Avrox zou een valse factuur als referentie gebruikt hebben om de opdracht binnen te halen. Vier mensen werden opgepakt en in verdenking gesteld.

Anderhalf jaar later viel het gerecht binnen bij de zaakvoerders van Avrox omdat er aanwijzingen waren dat er oplichting in het spel was. De zaakvoerders zouden een valse factuur als referentie gebruikt hebben om de opdracht binnen te halen. Vier mensen werden opgepakt en in verdenking gesteld, waaronder twee Franse zaakvoerders en de Jordaanse aandeelhouder. Het onderzoek loopt nog steeds en recent zat één van de zaakvoerders opnieuw een tijdje in de cel omdat hij zijn voorwaarden voor vrijlating geschonden had.

Failliet

Nu blijkt dat Avrox ook officieel failliet is verklaard. Er werd in Luxemburg op 17 oktober een curator aangesteld die de vennootschap moet opdoeken. Dat meldt P-Magazine op basis van uittreksels uit het Luxemburgse handelsregister. Dat Avrox failliet is, maakt het een stuk lastiger voor de Belgische overheid om nog een schadevergoeding te recupereren van de vennootschap mochten de verdachte zaakvoerders uiteindelijk veroordeeld worden.

Quote Van bij de start vond ik het een slecht idee om voor zo’n grote aankoop samen te werken met een obscure postbusven­noot­schap. Michaël Freilich (N-VA)

“Dit is waar ik altijd voor gewaarschuwd heb", reageert Michaël Freilich. Als Kamerlid voor oppositiepartij N-VA beet hij zich in 2020 vast in het dossier. “Van bij de start vond ik het een slecht idee om voor zo’n grote aankoop samen te werken met een obscure postbusvennootschap. Toen ik daar in het parlement op wees, werd ik door de meerderheid weggezet als iemand die zich politiek wou profileren. Helaas bewijzen de feiten nu dat ik gelijk had om mij zorgen te maken. Door het faillissement is de kans dat België nog geld zal kunnen terugvorderen klein geworden. Dat is doodjammer.”

LEES OOK: