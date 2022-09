Bedreiging Van Quickenborne: vierde verdachte nog op de vlucht

Aan het huis van onze minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), is een auto met Nederlandse nummerplaten aangetroffen. Daarin lagen onder meer een zwaar vuurwapen, spanriemen en brandbaar materiaal. Er zijn drie verdachten opgepakt die zouden gelinkt worden aan het Nederlandse drugsmilieu. Een vierde verdachte is nog op de vlucht. Maar waarom wordt Van Quickenborne geviseerd?

“Onze minister van Justitie helpt natuurlijk mee om die strijd tegen die drugsmaffia op te voeren”, vertelt VTM NIEUWS-journalist Rosalie Pieters. “Je hebt bijvoorbeeld het gekende dossier van SKY ECC, waarbij het gerecht erin is geslaagd om versleutelde telefoons te kraken die drugscriminelen gebruikten om informatie uit te wisselen.” Volgens Pieters zorgde dat voor heel wat informatie en voor heel wat arrestaties, ook tot in Nederland.

“Onze minister van Justitie gaat ook naar het buitenland. Hij is in de Verenigde Arabische Emiraten verdragen gaan ondertekenen, waardoor ook grote drugsbaronnen kans lopen om opgepakt te worden. En dat zal waarschijnlijk voor onvrede hebben gezorgd in het drugsmilieu”, aldus Rosalie Pieters aan VTM NIEUWS.

Verdachten

De politie kon intussen drie verdachten (20, 29 en 48 jaar oud) vatten in het Nederlandse Den Haag. Een vierde verdachte is nog op de vlucht. Speurders vermoeden dat ze de minister wilden ontvoeren, omdat er in het aangetroffen voertuig bij zijn huis naast wapens ook spanriemen werden gevonden.

Voorlopig heeft Van Quickenborne enkel via sociale media gereageerd. “Als vader gaat mijn eerste bezorgdheid op dit moment uit naar mijn vrouw en kinderen. Zij hebben hier niet voor gekozen, maar moeten er wel mee de gevolgen van dragen. Elke ouder zal begrijpen dat dit zwaar om dragen is. We proberen de kinderen zoveel mogelijk af te schermen van wat er gebeurt. (...) We zullen de strijd tegen de georganiseerde misdaad blijven voeren, met meer mankracht en middelen dan vroeger”.

Vanavond vindt het bal van de burgemeester plaats in Kortrijk. Er worden tweeduizend bezoekers verwacht, maar Van Quickenborne zal niet aanwezig zijn. De minister bevindt zich momenteel op een veilige, onbekende plaats.

“Dit is onthutsend”, reageert premier Alexander De Croo aan VTM NIEUWS. “Zoiets is in ons land nog nooit gebeurd. Het moet angstaanjagend zijn voor hem en zijn gezin, maar we gaan ons niet laten intimideren. Integendeel. Dit bewijst dat we juist zaten. We gaan alles doen om het onderste uit de kan te halen.”

Georganiseerde misdaad

“We hebben hier te maken met georganiseerde misdaad die zich bezighoudt met internationale drugssmokkel”, verduidelijkt VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes. De opdrachtgevers zitten wellicht in het buitenland, zoals in Turkije en Dubai. Politie en justitie weten sinds het kraken van SKY ECC dat er filmpjes worden verspreid van folteringen en executies. Dit is crime as a service, misdaad als een dienstverlening, waarbij een bedrag wordt gegeven aan iemand die een job aanneemt en uitvoert. Dit doet denken aan de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries. Daar had je ook een opdrachtgever, tussenpersonen en een uitvoerder.”

Het aantal mensen onder politiebescherming stijgt jaar na jaar. “We mogen niet vergeten dat de internationale drugssmokkel een miljardenbusiness is. Criminelen doen er alles aan om zaken te beschermen en dat doen ze door journalisten, magistraten, politie en politici te intimideren. Deze ontvoering is verijdeld, maar het signaal is gegeven dat niemand veilig is voor georganiseerde misdaad”, luidt het.

Volledig scherm Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. © Photo News