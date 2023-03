Béatrice (23) getuigt als eerste op proces aanslag Zaventem: “Ik verloor beide benen en lag maand in coma, maar haalde wel Paralympische Spelen”

Béatrice Lasnier de Lavalette (23) heeft voor het assisenhof in Brussel getuigd over haar moeilijke strijd terug. De Frans-Amerikaanse atlete verloor beide benen bij de aanslag in Brussels Airport. Ze lag een maand in coma en onderging tientallen operaties, maar slaagde er uiteindelijk in om vijf jaar later deel te nemen aan de Paralympische Spelen in Tokio. Vandaag stelt ze het goed. “Ik heb hard gewerkt op het mentale.”

De voorbije weken was de belangstelling beperkt voor het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016. Dat veranderde echter toen Béatrice de Lavalette vandaag de zittingszaal binnenkwam. Met haar rolstoel en onder begeleiding van politiehond Lucky begaf ze zich naar voren in de zaal.

De Lavalette getuigde dat ze die ochtend naar haar familie zou terugreizen voor de voorjaarsvakantie. Ze had net haar broer aan de telefoon gehad en gezegd dat hij moest gaan slapen omdat het midden in de nacht was in de VS. Toen ontplofte de bom naast haar. “Ik herinner me alleen het duister en het gevoel dat ik omhoog werd geworpen”, zei ze in tranen. Het volgende moment lag het meisje op de grond in de vertrekhal, haar linkerbeen lag in een vreemde positie.

Volledig scherm © BELGA

Haar in brand

De Lavalette zag naast haar een nog levende vrouw liggen wier haar in brand stond. In een reflex probeerde ze de vlammen met haar handen te doven. De vrouw greep daarop haar hand en bleef die vasthouden. De eerste hulpverleners namen uiteindelijk de andere dame mee, De Lavalette lieten ze liggen. “Ik begreep pas later dat er in zo’n omstandigheden een soort triage gebeurt. Ik had blijkbaar code rood gekregen: waarschijnlijk zou ik het niet overleven. Maar op dat moment dacht ik bij mijzelf: waarom helpen ze mij niet?”

Nadat verschillende hulpverleners waren gepasseerd, wist ze toch de aandacht te trekken van een brandweerman. Hulpverleners brachten haar naar buiten, waar ze zich plots ontzettend moe voelde. Op dat moment dacht ze dat ze gered was. “Maar iemand zei me voortdurend dat ik wakker moest blijven. Het was mijn laatste herinnering van die dag. Mijn volgende herinnering was toen ik een maand later wakker werd in het ziekenhuis.”

Volledig scherm Een schets toont Beatrice de Lavalette en politiehond Lucky. © BELGA

Paard brengt hoop

Er werden vervolgens op de zitting verschillende foto’s getoond. Eerst was een lachend, zeventienjarig meisje met lange haren te zien. Later verminkte lichaamsdelen en een verminkt opgezwollen gezicht zonder haren, met een buisje in de mond. Een laatste foto toonde De Lavalette in een rolstoel, terwijl ze haar gezicht aandrukt tegen haar paard.

De Lavalette getuigde dat ze vier maanden op intensieve zorg lag en een twintigtal operaties onderging, gevolgd door nog eens vijf weken op de revalidatiedienst. Daarna volgde een vakantie van vijf weken die haar leven “veel beter maakte”. “Tevoren was de ergste tijd van mijn leven. Mijn ma zei toen dat het genoeg was geweest. Ze bracht het paard naar het ziekenhuis, zodat ik iets had om voor te vechten. Tot dan had ik niets. Ik was zeventien jaar en mijn leven was voorbij. Toen ik het paard op de foto zag, wist ik dat er iets was dat op me wachtte en waarvoor ik beter moest worden.”

Na de vakantie keerde De Lavalette terug naar het ziekenhuis. Daar stelde ze zich nieuwe doelen: ze zou de start van haar laatste schooljaar halen, afstuderen samen met haar vrienden, wegwandelen met haar diploma en de Olympische Spelen halen.

“Veel gewerkt op het mentale”

Uiteindelijk zou ze al die doelen bereiken. Ook Tokio dus, maar eerst ging ze in haar eerste jaar aan de universiteit nog door een depressie. De studies waren te vroeg gekomen, realiseerde ze zich achteraf. In 2019 lag ze opnieuw acht maanden in het ziekenhuis, gekruid met een tiental operaties omdat ze zware doorligwonden had. Bovendien ontdekte ze dat ze een chronische botinfectie had, waarvoor ze een antibioticakuur van zes weken moest volgen. Tot slot werd haar voorbereiding nog verstoord door een beenbreuk, als gevolg van een val met haar paard.

“Hoe voel je je nu?”, wou voorzitster Laurence Massart nog weten aan het einde van de getuigenis van De Lavalette. “Heel goed”, antwoordde ze. “Ik heb veel gewerkt op het mentale. Het moet wel. Anders kan ik niet overleven. Het is met veel hoogtes en laagtes, maar nu bevind ik me op een hoogte.”

Volledig scherm Assisenvoorzitster Laurence Massart. © Photo News

“Constante nachtmerrie”

Massart las ook nog een verklaring voor van de echtgenote van Bruce Baldwin. De vrouw getuigt daarin over de “constante nachtmerrie” waarin ze leeft. En ze vraagt zich ook af hoe het anders had kunnen lopen. “We hadden tien minuten later kunnen vertrekken, een andere weg kunnen nemen en dan hadden we vastgestaan in de file.”

Ook de moeder van slachtoffer Jennifer Scintu-Waetzmann kon niet komen getuigen. “Ze voelt zich niet in staat om te komen getuigen en vraagt begrip”, aldus de voorzitter. Ze las daarop een vragenlijst voor van het moraliteitsonderzoek. Daarin werd het portret geschept van een gepassioneerde jonge vrouw.

Ook de komende dagen zullen verschillende slachtoffers die werden opgeroepen niet komen getuigen, zei Aline Fery als advocate van slachtoffercollectief Life4Brussels. “Het is te zwaar voor hen, ze hebben de kracht niet om de beschuldigden in de ogen te kijken en om de feiten te herbeleven”, stelde ze. “Het is niet dat ze niet geïnteresseerd zijn, maar ze hebben de moed gewoon niet.”