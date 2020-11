Bazen moeten hun tijdelijk werklozen naar schoolbanken sturen: VDAB belt 10.000 werkgevers op

De VDAB zal vanaf woensdag 10.000 werkgevers contacteren, met de vraag om hun personeel dat tijdelijk werkloos is te stimuleren om een opleiding te volgen. Een week later zullen ook de werknemers in kwestie gecontacteerd worden. Dat laat Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) weten. In totaal zullen 30.859 mensen die meer dan 10 dagen per maand technisch werkloos zijn door corona en werken in een sector waar voorlopig weinig zicht is op verbetering opnieuw gecontacteerd worden door de VDAB, met de vraag om een opleiding of een tijdelijke job te overwegen.