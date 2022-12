Batterijparken stellen winter van 2024 veilig, regering puzzelt aan energiebuffer voor winters vanaf 2025

Crevits haalt uit naar Van Quickenbor­ne over kinderbij­slag relschop­pers: “Doe je job”

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) is niet van plan om te snoeien in het Groeipakket van minderjarige relschoppers. Dat ballonnetje liet federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) vorige week in de Kamer op. “Doe je job”, zei Crevits daarover woensdag in het Vlaams Parlement. “Beweren dat Justitie alleen dit probleem zal oplossen, is struisvogelpolitiek”, laat Van Quickenborne weten aan HLN.

7 december