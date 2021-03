Basmatirijst van merk Carrefour uit handel genomen wegens mogelijke aanwezigheid schimmels

OVERZICHT. Een vijfde meer ziekenhuis­op­na­mes, aantal besmettin­gen stabili­seert opnieuw

9:38 Het aantal ziekenhuisopnames door het coronavirus is in de week tot woensdag gestegen tot gemiddeld 151,9 per dag. Dat is 20 procent meer dan in de voorafgaande periode van zeven dagen. Ook de besmettingen liggen nog licht hoger dan een week geleden, maar stabiliseren de laatste dagen weer. Het aantal overlijdens ligt wel nog lager dan een week geleden.