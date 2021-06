Basisschooldirecteurs voelen zich “bekocht” en schrijven open brief aan minister Weyts

“U begrijpt hopelijk dat we ons serieus bekocht voelen”, klinkt het in de open brief. Daarin klagen ze aan dat ze volgend jaar - in tegenstelling met wat volgens hen is beloofd - niet zullen kunnen rekenen op beleidsondersteuning op school. Zo’n beleidsondersteuner neemt enkele taken van de directeur over, zoals preventie op school of het financieel beleid.